DJ MARKET TALK: Fed pode subir mais as taxas do que os mercados descontam

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA poderá ainda subir as taxas mais duas vezes este ano, algo que os mercados não estão a descontar, diz Jim Smigiel, da SEI, numa nota. "Do nosso ponto de vista, as expectativas do mercado estão demasiado assentes na pausa neste momento e a Fed não vai querer surpreender os investidores", diz Smigiel. "Contudo, com a inflação subjacente ainda acima dos 5%, a próxima intervenç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.