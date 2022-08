DJ MARKET TALK: Fed pode subir taxas mais do que o mercado espera

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA deve subir as taxas de juro um pouco mais do que o mercado espera atualmente, diz Brendan Murphy, responsável global de rendimento fixo da Insight Investment. O mercado desconta atualmente o pico da taxa de juro da Fed a cerca de 3,75% em meados de 2023 e uma rápida inversão dessas subidas na segunda metade do ano, diz. "As nossas expectativas são de que a taxa terminal seja mais elevada do que está... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone