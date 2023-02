DJ MARKET TALK: Fed poderá aumentar taxas de juro mais duas vezes

(DJ Bolsa)-- Os analistas do Danske Bank confirmam a sua aposta de mais duas subidas de 25 pontos base pela Reserva Federal dos EUA nas reuniões de março e maio, ainda que o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, tenha soado mais otimista sobre as perspetivas de uma aterragem suave, diz Jens Peter Sorensen, diretor do Danske, escreve numa nota. "A Fed ainda está à procura de 'contínuos aumentos das taxas' nas pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.