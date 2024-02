DJ MARKET TALK: Fed quer mais confiança no regresso da inflação ao alvo

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA "não aparenta ter pressa para cortar as taxas de juro, alertando que precisa ter mais confiança de que a inflação regressou de forma sustentavelmente ao alvo antes de aliviar a política", diz James McCann, vice-economista-chefe da abrdn. A Fed manteve as taxas de juro no intervalo entre 5,25% e 5,50% e sinalizou que está a pensar sobre quando cortar, mas também indicou que març... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.