DJ MARKET TALK: Fed satisfeita com grau de restrição monetária

(DJ Bolsa)-- A declaração de política monetária da Reserva Federal dos EUA mostra que o banco central está satisfeito com o grau de restrição até agora, diz Gabriele Foa, co-gestor de portefólio da Algebris Investments. A Fed sinalizou potencial para uma desaceleração do ritmo de aumentos dos juros a partir de dezembro, sem aumentar muito a taxa terminal, disse Foa, depois de a Fed ter aumentado a taxa de juro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.