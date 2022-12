DJ MARKET TALK: Fed sinaliza múltiplas subidas de taxas

(DJ Bolsa)-- A referência do comunicado da Reserva Federal dos EUA de que são apropriados "contínuos aumentos" das taxas de fundos federais "continua a sugerir que os responsáveis da Fed veem como prováveis vários aumentos de taxas", dizem os analistas do Morgan Stanley numa nota. A Fed subiu as taxas de juro 50 pontos base na quarta-feira, para 4,25%-4,50%. Contudo, o facto de o FOMC ter em consideração ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.