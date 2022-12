DJ MARKET TALK: Fed tem ainda mais trabalho a fazer - Bank Of America

(DJ Bolsa)-- O Bank of America pensa que a Reserva Federal dos EUA vai ter de considerar uma taxa terminal mais elevada do que os mercados esperavam antes do relatório do emprego desta sexta-feira. "Continuamos a esperar um alvo da taxa de fundos federais terminal de 5,0%-5,25% até março, com os riscos para a nossa previsão inclinados para o lado ascendente, tendo em conta o ímpeto contínuo do mercado de trabalho", referem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.