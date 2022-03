DJ MARKET TALK: Fed terá de elevar mais duas taxas se fizer subida esta quarta-feira

(DJ Bolsa)-- Se a Reserva Federal dos EUA fizer uma subida de um quarto de ponto percentual esta quarta-feira, também terá de ajustar duas outras taxas que utiliza para gerir como a taxa de fundos federais funciona. Os observadores esperam que a taxa reverse repo, agora nos 0,05%, aumente 25 pontos base para 0,30%, e a taxa de juro nos balanços das reservas deve subir de 0,15% para 0,40%. Este ajuste mecânico poderá precisar de um melhoramento ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone