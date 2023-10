DJ MARKET TALK: Fed terminou subidas mas cortes não estão iminentes

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA terminou as subidas de taxas de juro, mas os cortes não acontecerão em breve, diz Mohit Kumar, economista-chefe do Jefferies para a Europa, numa nota. O banco de investimento desconta um corte de taxas da Fed antes das eleições presidenciais, "também devido ao desejo da Fed de estar em ponto neutro antes das eleições", diz. Contudo, o Jefferies espera cortes "agressivos"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.