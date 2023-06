DJ MARKET TALK: Fed/Bowman diz que banco central tem de aumentar mais as taxas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A governadora da Reserva Federal dos EUA Michelle Bowman disse que "ainda há trabalho a fazer para reduzir a inflação" num evento em Cleveland. A responsável disse que a inflação continua inaceitavelmente elevada e que são necessárias mais subidas das taxas para reduzir a inflação de volta para o alvo de 2% da Fed. O índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA de maio subiu 4% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.