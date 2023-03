DJ MARKET TALK: FedEx deve reportar EPS abaixo das expectativas nos resultados

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley espera que o EPS do terceiro trimestre fiscal da FedEx seja de $2,52, contra um consenso de $2,75, quando a empresa de entregas reportar os resultados trimestrais na próxima semana. "Depois de uma ligeira recuperação e superação das expectativas no último trimestre, os pontos de dados macro têm marcado passo ou mesmo deteriorado e os relatórios das rivais apontam para uma fraca época ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.