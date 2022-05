DJ MARKET TALK: Fed/Kashkari refere que era de inflação elevada pode ter chegado

(DJ Bolsa)-- O líder da Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, disse à Axios no final de abril que é possível que a economia esteja a mudar para um estado de pressões inflacionistas persistentemente elevadas, refere a organização noticiosa. "Existem sinais de que talvez a economia se tenha movido para um novo equilíbrio de elevada pressão inflacionista (…) Se de facto for esse o caso, então teremos de agir bastante ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

