DJ MARKET TALK: Fed/Nova Iorque segue pressões nas cadeias de fornecimento

(DJ Bolsa)-- O banco da Reserva Federal de Nova Iorque disse que passou a seguir as tensões nas cadeias de fornecimento globais através de um novo índice próprio. O Global Supply Chain Pressure Index "pode ser utilizado para avaliar a importância dos constrangimentos dos fornecimentos no que diz respeito às condições económicas e como esses constrangimentos podem evoluir ao longo do tempo", refere o banco. Na ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone