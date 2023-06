DJ MARKET TALK: Fed/Powell não está a contar com perdas de empregos em larga escala

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, disse que as condições do mercado laboral norte-americano ainda podem arrefecer sem o desemprego disparar. "Parece ainda existir um caminho para que as condições do mercado laboral abrandem e que a procura e a oferta se equilibrem sem o tipo de grandes perdas de emprego que aconteceram em muitos ciclos anteriores", disse o responsável num painel com líderes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.