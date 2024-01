DJ MARKET TALK: Fed/Waller diz que dados dos EUA dão flexibilidade

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys oscilam enquanto o governador da Reserva Federal dos EUA Christopher Waller discursa na Brookings Institution. As yields da nota a 10 anos subiram para 4,051% face a 4,002%, antes de abrandarem. Waller refere que a economia está a ter um bom desempenho e dá ao Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, a flexibilidade para observar os dados e avançar cautelosamente. O responsável espera ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.