DJ MARKET TALK: Feriado pode abrandar atividade das obrigações da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- As obrigações soberanas da Zona Euro devem negociar calmamente esta semana devido ao feriado do Dia da Assunção na terça-feira em partes da Europa a abrandar a atividade dos investidores, diz Hauke Siemssen, estratega de taxas do Commerzbank Research, numa nota. "A fraca negociação de verão deve continuar a ter impacto, com o Dia da Assunção de amanhã [terça-feira] em grande parte da Europa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.