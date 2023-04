DJ MARKET TALK: Fim das subidas de taxas, possível recessão favorecem rendimento fixo

(DJ Bolsa)-- Os ativos de rendimento fixo devem beneficiar da combinação entre a proximidade do final das subidas de taxas de juro dos bancos centrais e uma potencial recessão, refere Werner Kraemer, economista-chefe da Lazard Asset Management, num webinar. Mesmo com a queda da inflação principal, a inflação subjacente continua em torno de 5%, "e assim os bancos centrais terão de aumentar mais" as taxas, refere, prevendo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.