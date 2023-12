DJ MARKET TALK: Fim das subidas de taxas promete fortes retornos para obrigações

(DJ Bolsa)-- Nos mercados globais, a reavaliação das taxas oferece potencial para o encaixe de fortes retornos em muitas zonas da curva das yields, refere o J.P. Morgan Private Bank num outlook para 2024. "Acreditamos que as obrigações dentro do intervalo de maturidades 3-10 anos oferecem uma yield atrativa, e estão menos expostas aos riscos de longo prazo no que diz respeito aos deficits públicos", refere. Embora esta tenha ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.