DJ MARKET TALK: Fim do teto aos prémios dos banqueiros no R Unido traz riscos elevados

(DJ Bolsa)--A decisão do governo do Reino Unido de eliminar os limites dos prémios dos banqueiros após a saída do país da UE pode reintroduzir riscos e práticas que alguns acreditam ter levado à crise financeira global de 2008, segundo a firma de advogados Quillon Law. Os ministros pretendem eliminar o teto da UE que limita os prémios dos banqueiros a até 200% do salário anual. Incentivar a equipa de vendas com pré...

