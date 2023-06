DJ MARKET TALK: Final dos reinvestimentos do BCE deve aumentar spread BTP-Bunds

(DJ Bolsa)-- O spread entre as yields das obrigações a 10 anos de Itália (BTP) e Alemanha (Bunds) deve aumentar para 210 pontos base no quarto trimestre de 2023 devido à descontinuação de reinvestimentos no âmbito do Programa de Compra de Ativos do Banco Central Europeu, diz o Morgan Stanley. Estrategas do MS acreditam que as BTP devam ser as mais afetadas pela saída a 100% do BCE do programa no segundo semestre de 2023. O ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.