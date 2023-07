DJ MARKET TALK: Financiamento soberano com obrigações da Zona Euro acima de 2022

(DJ Bolsa)-- Os emitentes soberanos da Zona Euro concluíram cerca de 67% do financiamento bruto com obrigações planeado para este ano, cerca de 4 pontos percentuais acima do período homólogo de 2022, referem os estrategas de taxas do Barclays Rohan Khanna e Max Kitson numa nota. Entre os grandes emitentes, Espanha e Itália destacam-se como particularmente bem financiados -- cerca de 8 e 6 pontos percentuais acima em termos de financiamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.