DJ MARKET TALK: First Republic afunda após colapsos de pares

(DJ Bolsa)--As ações do banco First Republic afundam 65% na abertura dos EUA, após perdas avultadas na semana passada. A pressão de venda surge após o banco ter dito que reforçou a liquidez com financiamento adicional da Reserva Federal dos EUA e do JPMorgan Chase. O novo financiamento dá ao banco, que ficou sob pressão após o colapso do SVB Financial na semana passada, $70 mil milhões em liquidez não utilizada.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.