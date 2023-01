DJ MARKET TALK: Fitch aumenta previsões para taxas de política do BCE

(DJ Bolsa)-- A Fitch Ratings aumentou as previsões para as taxas de juro da Zona Euro, "uma vez que o banco ficou bastante mais preocupado acerca das pressões inflação subjacente e sinalizou que as taxas vão atingir um pico a um nível mais elevado do que a Fitch esperava na previsão do Outlook Económico Global de Dezembro". A agência de ratings vê agora o BCE a elevar a taxa de refinanciamento para 4%, face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.