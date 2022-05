DJ MARKET TALK: Fitch diz que IPC de abril não traz alívio para a Fed

(DJ Bolsa)-- O economista da Fitch Ratings Brian Coulton diz que "não há muito para apaziguar a Fed" no relatório do índice de preços no consumidor, ou IPC, de abril, com a inflação subjacente a subir ao ritmo mais rápido numa base em cadeia desde janeiro, apesar da moderação do principal indicador da inflação. Uma subida dos preços de novos veículos sugere que as pressões sobre ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

