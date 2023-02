DJ MARKET TALK: Fitch revê em alta previsão de crescimento da China para 2023

(DJ Bolsa)-- A Fitch Ratings revê em alta a previsão do crescimento económico da China em 2023 para 5,0%, face a 4,1% anteriormente. A revisão é um reflexo de que o consumo e a atividade económica da China estão a recuperar mais rápido do que o esperado, depois de Beijing se ter afastado da política de Covid-zero no final do ano passado, diz a agência de ratings numa nota. Os analistas da Fitch esperam que a recuperaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.