DJ MARKET TALK: Fitch vê impacto limitado da greve do setor automóvel dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A primeira ronda de greves pelo sindicato United Auto Workers deve ter um impacto financeiro limitado na Ford, GM e Stellantis, refere Stephen Brown, diretor sénior da Fitch Ratings. "O UAW está apenas a fazer greve em uma fábrica cada da Ford, GM e Stellantis", assinala. "Parece provável que o UAW tente aumentar a pressão sobre os fabricantes automóveis ao longo do tempo, passando a greve para fábricas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.