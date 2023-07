DJ MARKET TALK: Flexibilização da China no imobiliário pode dececionar mercados

(DJ Bolsa)-- As potenciais políticas de apoio ao setor imobiliário da China podem dececionar os mercados de capitais, já que é improvável que Beijing implemente medidas de flexibilização significativas, como aliviar as restrições de compra de casas em cidades de primeiro escalão, disse Jizhou Dong, analista do Nomura. Embora seja possível que os governos locais removam restrições de compra em cidades ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.