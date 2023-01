DJ MARKET TALK: Fluxos de saída de capital do Credit Suisse reverteram-se, diz CEO

(DJ Bolsa)-- O dinheiro de clientes está a regressar ao Credit Suisse, referiu o CEO do banco, Ulrich Koerner, numa entrevista em Davos. "Os fluxos de saída, como dissemos, reduziram-se significativamente e estamos agora a ver o dinheiro a regressar a várias áreas da firma", disse o responsável à CNBC no Fórum Económico Mundial. O banco contactou dezenas de milhares de clientes, o que criou um ímpeto positivo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.