DJ MARKET TALK: Foco da reunião do BCE deve mudar para balanço

(DJ Bolsa)-- O foco da reunião do Banco Central Europeu de 27 de outubro deve mudar para o balanço, em particular em torno da restrição quantitativa e das operações de refinanciamento de longo prazo, escreveram os estrategas de taxas do Barclays. "O BCE pode esclarecer não apenas a trajetória da taxa de juro, mas também as perspetivas de normalização do balanço", disseram os estrategas. O mercado ...