DJ MARKET TALK: Foco de Musk na Twitter deixa Oppenheimer com reservas sobre a Tesla

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A aquisição e gestão da Twitter por Elon Musk tornou impossível separar o desempenho da Tesla dos esforços de Musk fora da Tesla, disseram analistas da Oppenheimer em nota. O aumento do sentimento negativo sobre a Twitter pode durar muito tempo e tornar-se um problema contínuo para a Tesla, disseram os analistas, que desceram a recomendação das ações da Tesla para perform, referindo que Musk está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.