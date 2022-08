DJ MARKET TALK: Foco dos investidores da BHP deve mudar para custos, capex mais altos

(DJ Bolsa)-- A subida dos lucros acima do esperado da BHP no ano fiscal de 2022 será provavelmente bem recebida pelos investidores, dada a escala de prejuízos noutras empresas nesta temporada de resultados, disseram os analistas da RBC Capital Markets Tyler Broda e Kaan Peker numa nota de research. Ainda assim, é provável que os investidores mudem o foco para uma perspetiva de capex e custos mais altos, disseram os analistas. A orientaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone