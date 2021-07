DJ MARKET TALK: Foco dos investidores da NatWest está no plano de recompra

(DJ Bolsa)-- O NatWest Group superou as previsões de mercado na maioria dos principais indicadores no segundo trimestre, mas os olhos estão voltados para os planos de retorno de capital, disse a Goodbody. "As expectativas estavam a acumular nesta temporada de resultados, com o preço das ações a ter um bom desempenho antes dos resultados, mas achamos que a atualização vai impulsioná-lo esta sexta-feira", disse a corretora ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

