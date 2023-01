DJ MARKET TALK: Foco no mercado de trabalho pode levar Fed a restringir demasiado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA deve focar-se mais nos sinais de recuo da inflação e menos no mercado de trabalho, refere Peter Cardillo, da Spartan, ao WSJ, expressando receios de que o banco central possa acabar por restringir a política monetária em demasia. "Existem provas suficientes disponíveis que indicam que, embora a inflação se mantenha elevada, atingiu certamente um pico e está numa trajetória descendente"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.