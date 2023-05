DJ MARKET TALK: Foco pode voltar aos cortes dos juros do BOE

(DJ Bolsa)-- Mais interessante do que saber se o Banco de Inglaterra, ou BOE, vai aumentar novamente as taxas é saber quando as taxas serão finalmente reduzidas, disse James Smith, economista do ING para mercados desenvolvidos. É improvável que seja este ano, já que o mercado de trabalho está resiliente, com o banco central a rever a previsão de desemprego e a aumentar as previsões de crescimento salarial, disse Smith. Mas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.