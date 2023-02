DJ MARKET TALK: Folga do mercado laboral significa que BOE pode manter taxas nos 4%

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve olhar para a leitura mais recente do mercado laboral de dezembro como suficiente para manter a taxa de juro nos 4,0% na próxima reunião em março, diz Samuel Tombs, economista-chefe para o Reino Unido da Pantheon Macroeconomics, numa nota. Embora o emprego tenha subido no final do ano -- em cerca de 74.000 empregos no trimestre final face aos três meses anteriores -- as horas totais trabalhadas desceram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.