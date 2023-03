DJ MARKET TALK: FOMC deve olhar para risco de IPC teimosamente elevado

(DJ Bolsa)-- A queda de alguns bancos regionais dos EUA não deve impedir que o Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, continue o ciclo de subida de taxas de juro no final do mês, diz Carol Kong, estratega de câmbio do Commonwealth Bank of Australia. A inflação dos EUA está demasiado elevada e a ligeira tendência descendente de vários indicadores de inflação subjacente já foi revista ou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.