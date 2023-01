DJ MARKET TALK: Forças da BMW parecem já estar descontadas

(DJ Bolsa)-- Embora a BMW sirva como indicador da valorização do preço das ações de outras fabricantes de carros graças à recompra de ações e execução consistentes, as suas forças já parecem estar descontadas, dizem analistas da Berenberg, ao cortarem a recomendação das ações para manter face a comprar. O abrandamento da chegada de encomendas na Europa assinalada pela empresa nos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.