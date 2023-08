DJ MARKET TALK: Forças do passado da VW estão a desaparecer

(DJ Bolsa)-- As características que chegaram a fazer a Volkswagen atrativa estão a desaparecer, enquanto outras empresas -- de dentro e fora do grupo -- estão a assumir esses papeis, dizem os analistas da Stifel, numa nota. Existem melhores alternativas à empresa alemã para os investidores procurarem efeitos de escala únicos em grandes plataformas, marcas fortes, cash flow forte, liderança dos veículos elétricos na China ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.