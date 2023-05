DJ MARKET TALK: Ford pensa no longo prazo em parceria com Tesla nos carregamentos

(DJ Bolsa)-- A parceria da Ford com a Tesla para dar aos clientes da Ford acesso à rede de carregamento rápido da Tesla é positiva para ambas as empresas, mas especialmente para a Ford, disse Garrett Nelson, analista da CFRA. Outras empresas mostram relutância em partilhar uma rede de carregamento com a Tesla, dada a ameaça competitiva que representa, mas a decisão da Ford deve reforçar as vendas de veículos elétricos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.