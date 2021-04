DJ MARKET TALK: Ford pode ter primeiro trimestre forte

(DJ Bolsa)-- As ações da Ford sobem depois de uma recomendação de curto prazo de comprar do Deutsche Bank, antes da divulgação dos resultados do primeiro trimestre da empresa, na quarta-feira. O banco refere que uma forte política de preços e um rico mix de vendas de carrinhas pickup e SUV provavelmente vai contrariar a descida da produção devido à escassez de chips. O banco espera que um EBIT de $1,7 mil milhõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone