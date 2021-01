DJ MARKET TALK: Ford regista primeiro aumento de vendas na China desde 2016

(DJ Bolsa)-- A Ford registou um crescimento das vendas na China no ano passado pela primeira vez desde 2016. As vendas foram beneficiadas pela popularidade de alguns modelos recentemente lançados, como o SUV Lincoln Corsair e o renovado SUV Ford Explorer. As vendas totais da Ford na China cresceram 6% para 603.000, enquanto as vendas do quarto trimestre subiram 30%. A Ford começou a produzir localmente vários modelos em 2020, evitando as tarifas de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

