DJ MARKET TALK: Ford regista queda de 4,5% das vendas nos EUA em maio

(DJ Bolsa)-- A Ford reportou uma queda de 4,5% das vendas nos EUA em maio face ao período homólogo. As vendas de carrinhas pickup da F-Series aumentaram 7% em termos homólogos, mas caíram 4% em cadeia. Apesar de a oferta dever continuar desafiante por algum tempo, "não vimos ainda qualquer evidência de destruição da procura", refere Joseph Spak, analista da RBC Capital Markets. A Ford ganha 2,3% para $13,87. (nora.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone