DJ MARKET TALK: Ford vai partilhar componentes para aumentar rentabilidade elétrica

(DJ Bolsa)-- O responsável de produto da Ford diz que utilizar as partes comuns entre os veículos movidos a gás e elétricos da empresa será crucial para a rentabilidade enquanto a empresa lança mais automóveis elétricos. Hau Thai-Tang disse durante uma conferência virtual com investidores do JPMorgan que a Ford consegue partilhar até 80% das partes -- como painéis de instrumentos, bancos -- tanto nos modelos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone