DJ MARKET TALK: Forex pode contrariar melhoria das previsões da Unilever

(DJ Bolsa)-- O desempenho robusto da Unilever no primeiro semestre, impulsionado por um segundo trimestre acima das expectativas, levou a um ligeiro aumento das previsões para 2023, mas as contrariedades do forex devem anular esses ganhos, referem a analista de ações Molly Wylenzek e o associado de equity Feng Zhang, do Jefferies, numa nota. O crescimento das vendas subjacentes da retalhista anglo-holandesa deve aumentar 100 pontos base para 6,8%, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.