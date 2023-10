DJ MARKET TALK: Fornecedora Spirit penaliza entregas de aviões da Boeing

(DJ Bolsa)-- A Boeing entregou apenas seis aviões 737 MAX em setembro, de acordo com o JPMorgan, o que deixa a empresa aquém do alvo para o terceiro trimestre e até com dificuldades para atingir o patamar inferior do intervalo-alvo de produção anual. O lento ritmo de entregas reflete os problemas de qualidade da fornecedora Spirit AeroSystems, que também impactou as entregas do 787. Isto faz da Spirit e da unidade de motores da RTX, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.