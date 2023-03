DJ MARKET TALK: Forte concentração do BCE na inflação subjacente não é desejável

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar a taxa de depósito para mais de 3,5%, já que a inflação subjacente continua elevada e membros influentes do conselho do banco central ligaram explicitamente o futuro da trajetória das taxas de juro à evolução deste indicador, refere o diretor global de research do UniCredit Marco Valli numa nota. Contudo, o aumento do foco do BCE na inflação subjacente não é... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.