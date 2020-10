DJ MARKET TALK: Forte consumo nos feriados da China dissipa receios

(DJ Bolsa)-- A pausa do Dia Nacional da China arrecadou CNY466,56 mil milhões em receitas turísticas, com 637 milhões de viajantes internos a fazerem viagens durante os primeiros oito dias deste mês, mostraram dados oficiais. Os números mostraram que o setor do consumo, a peça que faltava ao puzzle da recuperação da China, está a acelerar, o que também ajuda a dissipar os receios de curto prazo sobre o ímpeto ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

