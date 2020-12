DJ MARKET TALK: Forte desempenho do setor financeiro surpreende BlackRock

(DJ Bolsa)-- "Estou surpreendido pela positiva" com a forma como o setor financeiro está a funcionar em geral durante a crise da Covid-19, disse Dirk Schmitz, responsável da BlackRock para a Alemanha, Áustria e Europa de Leste, num webinar. "Pode dizer-se que estamos ainda no início e que temos de esperar para ver", já que as insolvências poderão resultar em dificuldades, ressalva. Os resultados trimestrais dos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

