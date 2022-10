DJ MARKET TALK: Forte dólar está a penalizar receitas da AmEx, diz CFO

(DJ Bolsa)-- O forte dólar está a pesar nas receitas da American Express, razão pela qual a empresa continua a prever as receitas reportadas para o total do ano a ficarem dentro do intervalo de projeções anterior, enquanto as previsões de lucro anual foram aumentadas, refere o CFO da firma, Jeff Campbell, ao WSJ. Ajustadas ao câmbio, as receitas anuais devem ficar acima da projeção de crescimento da empresa de 23% a 25%,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.