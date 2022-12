DJ MARKET TALK: Forte emissão da Zona Euro deve levar yield das Bunds acima de 2%

(DJ Bolsa)-- A subida de final de ano das taxas da Zona Euro chegou ao fim e a forte emissão de obrigações soberanas no início de 2023 deve levar as yields das Bunds a 10 anos acima de 2%, dizem os estrategas do Morgan Stanley. "à medida que NOS aproximamos da forte emissão de janeiro prevemos um retorno das [yields das] Bunds a 10 anos para a região de 2,10%-2,15%", escreveram os estrategas numa nota. A yield das Bunds ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.